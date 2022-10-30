Назван самый популярный автомобиль в Европе

Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

За минувший сентябрь на европейском рынке было куплено 29 367 электрических кроссоверов Tesla Model Y, говорится в отчете аналитической компании Jato Dynamics. По сравнению с тем же месяцем прошлого года модель показала рост продаж на 227% и оказалась абсолютным лидером среди всех автомобилей Старого Света.

Хэтчбек Peugeot 208, занявший второе место, уступил "Тесле" почти 10 тысяч экземпляров - его результат составляет 19 601 автомобиль. Следом идут Dacia Sandero, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Golf, Renault Clio, Nissan Qashqai и Fiat 500. Все они разошлись тиражами от 15,6 до 17,7 тыс. экземпляров.

Всего же за сентябрь 2022 года на европейском рынке был продан 1 038 481 новый автомобиль. Таким образом, доля Tesla Model Y достигла почти 3%, а в сегменте электромобилей кроссовер более чем вдвое превзошел результат ближайшего преследователя, которым оказался его родственник: седан Tesla Model 3 был куплен 12 244 раза. На третьем месте расположился Volkswagen ID.4 с результатом 6 527 экземпляров.

В целом же европейский рынок электромобилей продолжает расти. В минувшем сентябре доля новых автомобилей, передвигающихся исключительно на батарейках, составила 15,6% - это второй результат после декабря 2021 года. Больше всего электрокаров было продано в Германии - 27% от общего числа. Затем идут Великобритания и Франция с результатом 24% и 14% соответственно.