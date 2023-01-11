Suzuki провела мировую премьеру электрокроссовера eVX

Компания Suzuki представила на выставке Auto Expo 2023, которая проходит в Индии, новый концептуальный электрический кроссовер Suzuki eVX. Запас хода нового электрокара составляет 550 км, сообщила 11 января пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно релизу производителя, новый Suzuki eVX сочетает в себе полноприводное шасси и современную электроплатформу. Специалисты компании считают, что внешний вид нового электровнедорожника eVX сразу указывает на то, что перед вами внедорожник Suzuki.

"Я рад представить eVX, наш первый глобальный электромобиль. В Suzuki Group решение проблемы глобального потепления является приоритетной задачей. Мы продвигаем ряд мер по снижению выбросов парниковых газов. Suzuki продолжит поставлять ценные продукты нашим клиентам по всему миру, оптимизируя их с учетом образа жизни и стиля вождения разных людей", - заявил журналистам президент Suzuki.

Технических подробностей пока представлено мало. Известно, что длина машина составляет 4300 мм. Она питается от аккумулятора емкостью 60 кВт·ч и имеет запас хода до 550 км по индийскому ездовому циклу MIDC. Другие характеристики концепта, в том числе мощность силовой установки, в Suzuki раскрывать не стали.