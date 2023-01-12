В Китае показали новый кроссовер Geely Coolray L

Компания Geely готовит к выходу новый кроссовер, который, вероятно, придет на смену модели Coolray текущего поколения. Об этом сообщило издание "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Эксперты отмечают, что новый кроссовер Geely, который может появиться на рынке под именем Emgrand G5, Xingji или Coolray L, рассекретили в китайском министерстве промышленности и информатизации, где машине дали название G426.

Длина нового кроссовера составляет 4510 мм, ширина - 1865 мм, а высота - 1650 мм при колесной базе 2701 мм. По этим параметрам ясно, что машина окажется крупнее Geely Coolray текущего поколения, размеры которого составляют 4380×1800×1609 мм.

В движение автомобиль будет приводиться полуторалитровым бензиновым турбомотором, мощность которого составит 181 л.с. (максимальный крутящий момент - 290 Нм). Относительно коробки передач точной информации нет, но специалисты предположили, что китайские автомобилестроители мотор такой мощности обычно агрегатируют с роботом. Предполагаемая максимальная скорость новинки должна составить 198 км/ч.

Среди особенностей экстерьера нового кроссовера Geely является Т-образная головная оптика, массивная решетка радиатора, а сзади расположены объединенные в одно целое четыре патрубка выхлопной системы.