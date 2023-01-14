Два поколения Mercedes-Benz SL сравнили в гонке по прямой

В 2021 году состоялась премьера нового поколения родстера Mercedes-Benz SL, которое теперь стало частью модельной линейки бренда Mercedes-AMG и впервые в своей истории обзавелось полным приводом. Это делает автомобиль в кузове R232 более предпочтительным в гонке по прямой против своего предшественника поколения R230, у которого привод задний. Но так ли всё очевидно? Ответ на этот вопросы искали авторы YouTube-канала carwow, выполнив ряд стандартных тестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, Родстер 2004 года оснащён 5,5-литровым турбомотором V8 мощностью 493 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента. Однако владелец конкретного экземпляра доработал машину - она имеет уже 625 сил. Мощность передается через 5-ступенчатую автоматическую коробку передач на задние колёса, а весит такой Mercedes-AMG SL 55 внушительные 1885 килограммов.

Новый Mercedes-AMG SL 55 ещё тяжелее - 1950 килограммов - и одновременно слабее, поскольку на современном родстере стоит 4,0-литровый турбомотор V8 с отдачей 476 сил и 700 Нм. Зато машина оснащена 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Стандартная программа испытаний авторов канала включает в себя старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценку эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час. И в этих упражнениях удалось наглядно показать разницу двух поколений одной модели.