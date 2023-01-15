В Японии стали продавать ретроверсии кроссовера и минивэна Toyota. Ателье Alpine Style выпустило тюнинг-киты Havana и Carica для паркетников Raize и однообъёмников Hiace. Доработки существенные: меняются оптика, бамперы, часть штампованных кузовных панелей и колёсные диски, корпус перекрашивается, а салон перешивается иными отделочными материалами. За апгрейд Alpine Style просит около двух миллионов йен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Мастерская Alpine Style подготовила свою конверсию Toyota на волне рекордного успеха аналогичного тюнинга от Mitsuoka. За основу решили взять не RAV4, а более доступный кроссовер Raize. Тюнеры сделали ставку на угловатые формы, не пожалели хрома и даже добавили вставку под дерево в духе американских вездеходов и универсалов.

Прямоугольные блок-фары лишились светодиодов, поменялись форма капота и передних крыльев, причём стальные навесные панели уступили место композитным. В салоне перетянуты кресла, изменена графика мультимедиасистемы, но в остальном Toyota Raize под именем Havana не уступает по безопасности и комфорту исходному кроссоверу.

Что касается Toyota Hiace, то этот проект называется Carica. Основой ретровэна послужила модель 2004 года, которая до сих пор выпускается в Японии. Передняя маска полностью новая, а вот сзади меняются только накладки на бампер, выхлопные патрубки и добавляется молдинг поперёк крышки багажника. Атмосфера 1970-х создаётся за счёт двухцветной покраски и перехода на штампованные хромированные колёса.

Мастерская Alpine Style подготовила свою конверсию Toyota на волне рекордного успеха аналогичного тюнинга от Mitsuoka. За основу решили взять не RAV4, а более доступный кроссовер Raize. Тюнеры сделали ставку на угловатые формы, не пожалели хрома и даже добавили вставку под дерево в духе американских вездеходов и универсалов.

Прямоугольные блок-фары лишились светодиодов, поменялись форма капота и передних крыльев, причём стальные навесные панели уступили место композитным. В салоне перетянуты кресла, изменена графика мультимедиасистемы, но в остальном Toyota Raize под именем Havana не уступает по безопасности и комфорту исходному кроссоверу.

Что касается Toyota Hiace, то этот проект называется Carica. Основой ретровэна послужила модель 2004 года, которая до сих пор выпускается в Японии. Передняя маска полностью новая, а вот сзади меняются только накладки на бампер, выхлопные патрубки и добавляется молдинг поперёк крышки багажника. Атмосфера 1970-х создаётся за счёт двухцветной покраски и перехода на штампованные хромированные колёса.

Проекты Alpine Style не назвать дешёвыми, ведь кроссовер Havana стоит в Японии от 3,98 миллиона йен, а минивэн Carica - от 4,98 миллиона йен. Переплата относительно базовых версий Toyota Raize и Hiace составляет 2,08-2,26 миллиона йен, то есть после тюнинга цена увеличивается почти вдвое.