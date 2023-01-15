Новую Subaru WRX подготовили для кольцевых гонок и ралли

Новая полноприводная Subaru WRX адресована в первую очередь поклонникам марки и тем, кто ищет надёжный автомобиль на каждый день. Для ценителей быстрой езды существуют версии с шильдиком STi. Но в новом поколении седана модификации от Subaru Tecnica International не будет, так что даже в гоночную версию для кольцевых гонок и классического ралли заводским специалистам пришлось превращать базовую модель. На автосалоне в Токио гоночное подразделение представило сразу два новых варианта Subaru WRX, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

WRX NBR Challenge 2023 предназначен для 24-часовой гонки на Нордшляйфе, а WRX Rally Challenge 2023 - для национального чемпионата Японии по классическому ралли. Гоночный кольцевой седан отличается развитой и весьма агрессивной аэродинамикой, более мощным мотором и характерными для подобной техники доработками.

Детальные характеристики модели, подготовленной по требованиям класса SP4, пока не раскрываются. Но известно, что на старт марафона "24 часа Нюрбургринга" новинку выведут голландец Карло Ван Дамм, немец Тим Шлик из Германии и японский дуэт Хидеки Ямаути и Тауто Игучи. В отличие от WRX NBR Challenge 2023, которая уже активно тестируется, новая WRX Rally Challenge 2023 находится на ранней стадии разработки.

Автомобиль визуально куда ближе к стандартному седану, но имеет также требуемые гоночные доработки, включая аэродинамические элементы. Естественно, 2,4-литровый бензиновый турбомотор, коробка передач, подвеска и тормоза у моделей для "кольца" и ралли различается. Гоночный дебют Subaru WRX NBR Challenge 2023 запланирован на вторую декаду мая, а вот Subaru WRX Rally Challenge 2023 в гонках появится не ранее середины года.