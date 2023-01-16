BMW анонсировала премьеру нового суперседана. Презентация ультимативной M3 CS состоится 28 января в США на гонке "24 часа Дейтоны", передает Day.Az со ссылкой на Motor. Очередная "эмка" станет первой новинкой BMW в 2023 году; далее по ходу года появятся обновлённые кроссоверы X5 M и X6 M, а также электрический седан i7 M70. По неподтверждённой информации, M3 CS будет поставляться только с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом, а под капотом сохранится рядная 3,0-литровая твин-турбошестёрка.

Основные характеристики BMW M3 CS были раскрыты в декабре, а босс BMW M намекнул, что со временем гамму дополнит купе M4 CS. Инсайдеры считают, что 550-сильная версия M3 CS будет примерно на 40 килограммов легче модификации Competition, отличится калибровками и декором.

Презентация в США может означать, что новый BMW M3 CS появятся в продаже одновременно по обе стороны океана. При этом производство седанов начнётся в марте и будет продолжаться меньше года - до февраля 2024 года. Таким образом, речь идёт о спецверсии, ограниченной не тиражом, а коротким сборочным циклом.