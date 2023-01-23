Ford в Европе перейдет на выпуск электрокаров

Компания Ford намерена производить в Европе к 2030 году только электромобили. Вся линейка бренда на европейском рынке будет электрической, а две трети продаж коммерческих фургонов станут либо полностью электрическими, либо гибридными, сообщило 23 января издание Autonews Europe, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ford приступила к масштабной реструктуризации своего бизнеса в Европе. Компания отправит в отставку модели, приносящие наименьшую прибыль. В их число попадут хетчбэк Fiesta, а также компактный Focus, производство которых завершится в 2025 году. Соответственно, компания намерена сократить только в Германии более 1 тыс. сотрудников, которые сейчас заняты в производстве двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий. Сокращения затронут европейскую штаб-квартиру марки и завод в немецком Кельне.

В Ford официальных комментариев по поводу грядущего сокращения персонала не дают, отметив, что переход на производство только электрокаров потребует значительных изменений в производственном процессе.

Известно, что компания будет выпускать аккумуляторные электромобили на базе платформы MEB Volkswagen Group. Выпуск первого электромобиля, сделанного маркой Ford в Европе, намечен на 2023 год. Эксперты уточнили, что это будет хетчбэк Volkswagen ID.3.