Dacia предложит для обогрева автосидений бесплатные грелки

Компания Dacia предложит бесплатные грелки для машин марки в противовес другим производителям, кто взимает подписку на встроенные в авто опции. Такую акцию марка проведет 1 и 2 февраля в автосалонах Великобритании, сообщило 25 января издание Autoexpress, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Dacia решила подчеркнуть свое несогласие с некоторыми автомобильными компаниями, которые предлагают платную подписку на встроенные опции автомобиля, в частности электроподогрев сидений.

Издание отметило, что на такой шаг румынскую автокомпанию сподвигло решение BMW предлагать сиденья с подогревом по подписке в размере £15 в месяц.

"Просить кого-то доплатить за активацию установленного на заводе оборудования, может кто угодно, только не Dacia. Мы просто выпускаем автомобили с подогревом сидений, и владельцам машин останется только нажать кнопку, чтобы насладиться теплом", - рассказал бренд-директор Dacia в Великобритании Люк Брод.

В Autoexpress напомнили, что у BMW также есть подогрев рулевого колеса в качестве подписки, которая стоит £10 в месяц. Возможно, что следующей зимой в Dacia предложат бесплатные варежки.