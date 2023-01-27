Audi представила концептуальный кроссовер-пикап Activesphere

Компания Audi полностью рассекретила концепт Acrivesphere. Автомобиль стал четвертым в серии концептов, которые компания выпускает с 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По задумке разработчиков, Activesphere сочетает в себе свойства спортивного автомобиля, кроссовера и пикапа. В частности, задняя часть Activesphere по нажатию кнопки может превратиться в открытую грузовую платформу для перевозки велосипедов или спортивного снаряжения.

Длина автомобиля приближается к 5 м, его ширина - 2,07 м и высота - 1,6 м. При длинной колесной базе кроссовер обладает малыми свесами, что визуально делает его компактнее. Значительную часть кузова занимают стеклянные поверхности. Приборная панель расположена у ветрового стекла и придвигается к водителю, когда он садится за руль. Также экспериментальный автомобиль оснащен проекционной системой нового уровня, которая реагирует на поведение водителя и предлагает ему нужный функционал.

Автомобиль оснащен электродвигателями на передней и задней оси, выдающими суммарную мощность 442 л.с. Запас хода от одной зарядки тяговой батареи превышает 600 км.