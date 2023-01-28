Mercedes-AMG показал прощальные модели с V8 для Австралии

В 2022 году состоялась премьера нового седана Mercedes-AMG C 63 S 4Matic+, который лишился своего 510-сильного 4,0-литрового турбомотора V8 в пользу гибридной силовой установки мощностью 680 сил и 1020 Нм крутящего момента на базе 2,0-литрового бензинового агрегата мощностью 476 лошадиных сил. Но в Австралии ещё остались в продаже новые C 63 S и E 63 S с каноничными двигателями V8, однако и их выводят с рынка. Особые C63 S поколения W205 доступны в вариантах купе и кабриолет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

E 63 S генерации W213 предложен только в версии седан. Автомобили окрашены в цвет Graphite Grey из каталога Manufaktur, дополненный элементами жёлтого и тёмно-серого оттенков. Экстерьер также украшают аэродинамические детали пакета Exterior Carbon Package и новые колёса, 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади.

Салон получил серо-чёрную отделку кожей, контрастную жёлтую прострочку, декоративные панели из тёмного алюминия и углепластика. Технических изменений модели с шильдиками Final Edition не имеют. C63 S оснащены 510-сильным 4,0-литровым турбомотором V8, а у E 63 S под капотом - 612-сильный вариант этого агрегата.

Обе модели имеют 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. В продаже автомобили Final Edition в Австралии появятся в феврале 2023 года. Особые C-Class будет стоить существенно дороже базовых моделей: купе прибавило в цене 28 400 австралийских долларов, а кабриолет - 26 400 австралийских долларов. Что касается E-Class, то он подорожал на 39 900 австралийских долларов.