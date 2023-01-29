Гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс показал свой первый автомобиль

Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший выступает в Формуле-1 с 2015 года и за это время успел сменить команды Toro Rosso, Renault и McLaren, пока в 2021 году не стал пилотом Ferrari. И лишь на второй год выступления за итальянскую команду спортсмен приобрёл свой первый собственный автомобиль - суперкар Ferrari 812 Competizione, выпущенный ограниченным тиражом. Причём машина оказалась не простой, а персонализированной в рамках заводской программы Tailor Made.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, на протяжении карьеры в Формуле-1 гонщик пользовался служебными автомобилями, предоставленными командами, а его собственной машиной был хэтчбек Volkswagen Golf, который семья подарила Карлосу на его 18-летие. После подписания контракта с Ferrari Сайнс-младший решил потратиться на Ferrari. Гонщик выбрал купе 812 Competizione, которое персонализировали в программе Tailor Made.

Работа над машиной заняла более года. Пилот признался, что ему нравятся тёмные цвета, поэтому для окраски кузова был выбран тёмно-серый матовый оттенок, дополненный глянцевыми чёрными и красными деталями, а также элементами из лакированного углеволокна. Облик дополняют чёрные диски и красные тормозные суппорта.

Интерьер получил отделку тёмно-серой и красной алькантарой, карбоновые накладки на пороги несут на себе надпись Smooth Operator, а салонные коврики с красными акцентами щеголяют вышитым числом 55 - это гоночный номер, под которым испанец выступает в Формуле-1. Технически автомобиль не изменился. Всего будет выпущено всего 999 экземпляров купе 812 Competizione и 599 экземпляров 812 Competizione A в кузове тарга ценой от 499 тысяч евро и от 578 тысяч евро соответственно. Стоимость машины Карлоса Сайнса-младшего не названа.