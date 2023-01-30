Renault представила полноприводный Clio

С 1990 года, когда началась история модели Renault Clio, компактный хэтчбек выпускался исключительно с передним приводом. В 2023 году французский автопроизводитель представил первый в истории полноприводный Clio - на базе хэтчбека пятого поколения Renault Clio R.S. Line построен раллийный Clio Rally3, над которым работать помогали специалисты спортивного подразделения Alpine Racing. Ожидается, что дебют новинки в гонках состоится уже в течение 2023 года. За основу был взят хэтчбек Renault Clio Rally4, который получил привод на заднюю ось, что позволило сделать новую полноприводную модификацию с использованием уже проверенных в гонках компонентов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Clio Rally3 приводится в движение 1,3-литровым 16-клапанным турбированным 4-цилиндровым двигателем TCe с непосредственным впрыском, мощность и крутящий момент которого увеличены до 260 сил и 415 Нм. Мотор сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev, двухдисковым сцеплением Sachs и самоблокирующимся дифференциалом ZF.

Ралли-кар получил систему телеметрии Life Racing, регулируемые амортизаторы BOS Suspension, тормозные механизмы PFC Brakes, омологированные Международной автомобильной федерацией FIA сиденья Sabelt и многоточечные ремни безопасности этого же бренда.

Опыт и вычислительные ресурсы команды BWT Alpine F1 использовали для разработки простого на вид заднего антикрыла Clio Rally3, которое при этом обеспечивает необходимый уровень прижимной силы. Для дополнительного комфорта хэтчбек оснащён регулируемым педальным узлом и настраиваемой рулевой колонкой, что позволяет подбирать оптимальную посадку пилотам разного роста и комплекции. Ожидается, что омологация нового Renault Clio Rally3 завершится в апреле 2023 года, но приём заказов на автомобиль уже открыт - стоимость раллийного хэтчбека составит от 122 тысяч евро.