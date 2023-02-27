Миниатюрную копию двигателя Ferrari оценили как настоящий автомобиль
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Компания Amalgam представила крошечную модель двигателя суперкара Ferrari Daytona SP3. Британский производитель сверхдетализированных масштабных копий автомобилей Amalgam готовит миниатюрный вариант суперкара Ferrari Daytona SP3. Но пока модель, официально одобренная и сертифицированная итальянским автопроизводителем, находится в процессе создания, крошечную копию двигателя Daytona SP3 уже воссоздали. Правда, стоит такая модель силового агрегата F140HC как самый настоящий автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Суперкар оснащён 840-сильным 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 модели F140HC - самым мощным двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Мотор сам по себе представляет шедевр инженерного искусства, так что неудивительно, что специалисты Amalgam взялись на создание его миниатюрной копии в масштабе 1:4.

Двигатель длиной 43 сантиметра и высотой 21 сантиметр выполнен в полном соответствии с оригинальным агрегатом, поскольку в работе над моделью использовались чертежи Ferrari. На создание прототипа ушло 3500 часов, после чего миниатюру утвердили в Ferrari и разрешили её тиражирование - производство каждой модели занимает 325 часов от отливки деталей до финальной сборки.

Модель сделана из металла, углепластика и резины и все видимые детали двигателя, вплоть до многочисленных этикеток деталей и штрих-кодов, полностью соответствуют оригинальному агрегату. Всего будет выпущено 599 экземпляров миниатюрного двигателя Ferrari Daytona SP3. Стоимость модели, которая поставляется с углепластиковой подставкой, прозрачным защитным боксом и перчатками, составляет 15 250 долларов - примерно 1 140 000 рублей по нынешнему курсу.