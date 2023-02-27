Nissan выпустит 27 новых моделей автомобилей

Японская компания Nissan Motor Co планирует представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, говорится в документе, в котором прописана стратегия компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что из 27 новых моделей 19 будет оснащаться электромоторами. Также в 2024 финансовом году, начинающемся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить электромобиль, предназначенный исключительно для продаж на китайском рынке.

Nissan планирует к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе.