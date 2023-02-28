https://news.day.az/autonews/1541848.html BMW планирует начать выпуск автомобилей на водороде
BMW планирует начать выпуск автомобилей на водороде
Немецкая компания BMW Group планирует до конца текущего десятилетия начать выпуск водородных автомобилей. Об этом thetimes.co.uk сообщил руководитель отдела технологий компании Юрген Гульднер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы начнем производство таких автомашин во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом", - сказал Гульднер.
По данным издания, BMW может стать первой крупной компанией, которая начнет выпуск машин на водороде в Европе. На сегодняшний день на рынке предлагаются две модели автомобилей на водороде. Это японский четырехместный седан Toyota Mirai и корейский кроссовер Hyundai Nexo.
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