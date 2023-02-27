Внешность Hyundai Solaris нового поколения полностью рассекречена - ФОТО
Компания Hyundai раскрыла облик Solaris нового поколения. Изображения с радикально изменившемся седаном индийский офис Hyundai опубликовал за месяц до премьеры, запланированной на 21 марта 2023 года. Со сменой генерации Solaris/Verna примерит язык дизайна Sensuous Sportiness ("чувственная спортивность"), согласно которому оформлены Tucson, седаны Elantra и Sonata, а также недавно представленный Hyundai Grandeur, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Новый Hyundai Verna будет кардинально отличаться от предшественника. Как видно на официальном рендере, модели досталась светодиодная полоса во всю ширину, как у минивэна Staria и седана Grandeur.
Под ней расположены блок-фары, между ними - широкая решетка радиатора с трехмерным наполнением в стиле Tucson. Среди других особенностей - граненая выштамповка по бокам, увеличенные задние колесные арки, подчеркнутая хромом оконная линия и крыша, плавно переходящая в задние стойки.
Корма Verna видна на изображении в профиль, а также ее частично рассекретили на более раннем тизере. Как и спереди, сзади седан получил диодный элемент с косыми полосами по краям, расположенными примерно под тем же углом, что у Tucson и Elantra.
В Индии новинку будут продавать с двумя моторами. Первый - это новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий 160 лошадиных сил и работающий с механической коробкой передач либо с семидиапазонным "роботом". Альтернативой будет атмосферный агрегат того же объема на 115 сил в сочетании с шестиступенчатой "механикой" либо вариатором. Дизельного двигателя в гамме Verna не будет.
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