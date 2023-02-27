Внешность Hyundai Solaris нового поколения полностью рассекречена

Новый Hyundai Verna будет кардинально отличаться от предшественника. Как видно на официальном рендере, модели досталась светодиодная полоса во всю ширину, как у минивэна Staria и седана Grandeur.

Под ней расположены блок-фары, между ними - широкая решетка радиатора с трехмерным наполнением в стиле Tucson. Среди других особенностей - граненая выштамповка по бокам, увеличенные задние колесные арки, подчеркнутая хромом оконная линия и крыша, плавно переходящая в задние стойки.

Корма Verna видна на изображении в профиль, а также ее частично рассекретили на более раннем тизере. Как и спереди, сзади седан получил диодный элемент с косыми полосами по краям, расположенными примерно под тем же углом, что у Tucson и Elantra.

В Индии новинку будут продавать с двумя моторами. Первый - это новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий 160 лошадиных сил и работающий с механической коробкой передач либо с семидиапазонным "роботом". Альтернативой будет атмосферный агрегат того же объема на 115 сил в сочетании с шестиступенчатой "механикой" либо вариатором. Дизельного двигателя в гамме Verna не будет.