В "традиционной" линейке китайского бренда новому трехрядному SUV отведена роль флагмана. Модель предложена с двухлитровым турбомотором, есть и полный привод, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

На фото минпрома КНР большой паркетник Roewe RX9 раскрылся еще весной прошлого года, а официальную премьеру провели в августе. Ожидалось, что в продажу модель поступит до конца 2022-го, но только сейчас концерн SAIC, владеющей маркой Roewe, выводит новинку на рынок - без объяснения причин задержки.



RX9 стал самым крупным SUV бренда, по габаритам кросс с несущим кузовом даже превзошел рамный внедорожник RX8. Длина нового паркетника равна 4983 мм, ширина - 1967 мм, высота - 1786 мм, колесная база - 2915 мм. Ну а если сравнивать с кроссоверами более именитых брендов, то Roewe RX9 близок, например, к Toyota Highlander и "поднебесному" растянутому Hyundai Santa Fe.

Особенности внешности "китайца" - широкая радиаторная решетка, вытянутые диодные фары, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари, серебристые "клюшки" по бокам и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Самый дешевый кроссовер "стоит" на 18-дюймовых колесах, у версий подороже - 20-дюймовые диски, а топовому RX9 положены 21-дюймовые.

Главная фишка в салоне - "изломанное" табло на всю ширину передней панели, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка, центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира. Причем вся эта конструкция возвышается над панелью. Кроссовер пока предложен исключительно в шестиместном исполнении, хотя в документах сертификационного органа была указана и семиместная версия. Спинки кресел первого и второго рядов откидываются назад на 140 градусов, для переднего пассажирского сиденья еще предусмотрена подставка для ног.

"В базе" есть матричные фары, панорамный люк в крыше, то самое табло, подогрев сидений первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. У кресел топового кроссовера имеется вентиляция и функция массажа, в арсенале такого Roewe RX9 также значатся адаптивный "круиз", системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга "слепых" зон, адаптивная головная оптика и штатный видеорегистратор.

Двигатель один - это бензиновая "турбочетверка" 2.0 мощностью 242 л.с. (392 Нм), она сочетается только с девятиступенчатым "автоматом". Дорогие версии идут с полным приводом, кроме того, для самой роскошной модели заявлена пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Цена Roewe RX9 варьируется от 25 400 до 35 300 долларов. К слову, более компактный Toyota RAV4 "в базе" стоит столько же, а вот сопоставимый по размерам Toyota Highlander в Китае обойдется минимум в 38 900 долларов.