Geely выпустит премиальный гибридный кроссовер Lynk&Co 08

Китайская Lynk&Co, принадлежащая корпорации Geely, готовит к дебюту среднеразмерный кроссовер под индексом 08, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com.



Модель получит новый корпоративный дизайн, который станет эволюционным развитием актуального дизайнерского направления. На официальных эскизах кроссовер имеет достаточно широкий бампер и характерную оптику, похожую на ту, что устанавливалась на концепт Lynk&Co The Next Day.



Как отмечают китайские СМИ, Lynk&Co 08 оснастят самыми передовыми технологиями. Так, за электронные помощники при вождении будет отвечать новая система Meizu Flyme.

В основе новинки находится модернизированная платформа CMA 2.0, созданная совместными усилиями инженеров Volvo и Geely. Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя. Больше подробностей о модели обещают сообщить в конце марта 2023 года.



Напомним, летом 2022 года дебютировал концепт The Next Day, который предопределил направление в дизайне будущих моделей Lynk&Co.