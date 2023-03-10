Китайский стартап Hozon Auto выпустит спортивное купе

Китайский стартап Hozon Auto представил спортивное купе Neta GT, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. В продажу автомобиль поступит в первой половине 2023 года.



Внешность Neta GT выполнена в стандартной стилистике бренда, однако спереди машина несколько напоминает американский Chevrolet Corvette C8, а сзади прослеживаются черты Infiniti Q60 Coupe. Габариты Neta GT: 4715 мм в длину, 1979 мм в ширину и 1415 мм в высоту. Колесная база - 2770 мм.

У автомобиля электрическая силовая установка. В начальных комплектациях устанавливается один 231-сильный электромотор на заднюю ось. В топовых версиях к нему добавляется еще один двигатель на переднюю ось, в результате чего суммарная мощность достигает 462 л.с. Компания заявляет, что до первой сотни автомобиль способен разгоняться за 3 с. Емкость батареи пока не раскрывается. Запас хода на одной зарядке варьируется от 560 до 580 км по китайской методике CLTC.



Цены на модель пока не раскрываются. Однако китайские СМИ уверены, что электрокар практически не имеет конкурентов на местном рынке.



