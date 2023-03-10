Представлен новый кроссовер Dongfeng

Китайская государственная корпорация Dongfeng разработала новый кроссовер Haohan, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Автомобиль поступит в продажу уже в ближайшее время.



Отличительной чертой новинки стал новый корпоративный дизайн. Передняя часть машины имеет узкую и агрессивную оптику. Бампер и решетка радиатора представляют собой единый элемент. Сзади кроссовер получил оригинальные светодиодные фонари, антикрыло на крыше и выхлопную систему с четырьмя патрубками. Габариты: 4650 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1630 мм в высоту. Колесная база - 2775 мм.



Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового турбомотора мощностью 204 л.с. Кроме того, производитель обещает, что в скором времени появятся и гибридные модификации. Примерные цены на модель пока не раскрываются.