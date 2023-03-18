Китайский кроссовер с самым надежным двигателем

Четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор 4G20TDB мощностью 238 л.с. от Geely Tugella - один из немногих двигателей в "китайском" сегменте, за надежность которого точно можно поручиться. Так считает эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

По его мнению, этот мотор - один из тех, который будет исправно работать долгие годы, не доставляя владельцу никаких проблем.

Весь секрет здесь в том, что он представляет собой копию двигателя Volvo серии Drive-E, который уже доказал свою надежность на кроссоверах ХС40 и ХС90. У них разные маркировки, но общие комплектующие, отметил эксперт.

В заключение Виноградов сказал, что если судить по машинам на вторичном рынке, то Volvo с этим турбомотором запросто проезжают более 200 тысяч километров. И случаев преждевременной кончины деталей шатунно-поршневой группы либо турбокомпрессоров среди них на таких пробегах не отмечено.