Десятки полноразмерных седанов Hongqi L5 брошены под открытым небом.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, в Китае сняли на видео свалку с партийными лимузинами Hongqi. Одному из блогеров удалось пробраться на полигон государственного концерна FAW и запечатлеть закрытую стоянку с представительскими машинами. В кадр попало по меньшей мере двадцать Hongqi L5 в плачевном состоянии: часть седанов разукомплектована, некоторые вовсе разбиты. Блогер рассказал подписчикам, что заснял отслужившие своё предсерийные прототипы флагмана Hongqi.

Hongqi L5 - лимузин, которым председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пользовался с 2013 года. Конечно, у лидера КНР были специальные бронированные машины, а на видео попали обычные "легкие" седаны. Первоначально Hongqi L5 считался эксклюзивом для партийных чиновников, а с 2016 года начали мелкосерийную сборку для частников.

Hongqi L5 - лимузин, которым председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пользовался с 2013 года. Конечно, у лидера КНР были специальные бронированные машины, а на видео попали обычные "легкие" седаны. Первоначально Hongqi L5 считался эксклюзивом для партийных чиновников, а с 2016 года начали мелкосерийную сборку для частников.

Цену назвали ещё в 2014 году, и она впечатлила: базовый Hongqi L5 оценили в пять миллионов юаней (по текущему курсу - эквивалент 730 тысяч долларов), то есть на стоянке FAW брошены прототипы, которые по самым скромным подсчётам стоят 15 миллионов долларов. Лимузин длиной 5,6 метра оснащался атмосферным двигателем V12 объёмом 6,0 литра или турбомотором V8 объёмом 4,0 литра.

Почему прототипы Hongqi L5 до сих пор не утилизированы - большой вопрос, ведь с момента окончания тестов прошло от шести до десяти лет. Впрочем, никаких тайн в старых машинах Hongqi нет, ведь тот же Си Цзиньпин с тех пор сменил по меньшей мере два служебных лимузина, а модели L5/L7 используются для встреч иностранных делегаций.