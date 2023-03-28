Renault представила новое поколение модели Espace

Французская компания Renault представила новое, пятое по счету поколение модели Espace. Об этом сообщает пресс-служба фирмы. В Европе продажи начнутся весной 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что автомобиль стал короче и ниже машины предыдущего поколения. Однако салон стал просторнее из-за сокращения объема багажника всего до 159 л при полностью разложенных сиденьях трех рядов.

Новый Renault Espace построен на платформе CMF D/C. Автомобиль получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового турбомотора объемом 1,2 л мощностью 131 л.с., а также двух электродвигателей. Суммарная мощность агрегата составляет 199 л.с. Комбинированный расход топлива - 4,7 л на 100 км. До 100 км/ч новый Espace разгоняется за 8,8 с, максимальная скорость достигает 175 км/ч.