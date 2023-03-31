Маленький, но грозный электрический пикап из Италии

Римская компания Giannini Automobili с богатой историей за плечами представила двухместный электрический грузовичок собственной разработки и уже запустила его в продажу по цене от 28 500 евро, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

За пределами Италии о компании Giannini мало кто слышал, её основали в 1920 году братья Аттилио и Доменико Джаннини, сегодня она занимается в основном ремонтом и обслуживанием автомобилей, тогда как в прошлом веке она конкурировала с Abarth и делала спортивные и гоночные автомобили на базе малолитражек Fiat. Сейчас компанией владеет семья Польверелли, она решила вернуть Giannini к производству автомобилей, точнее - электромобилей. Ещё в 1967 году Giannini сделала прототип электромобиля на базе Fiat 500, но рынок тогда не был к нему готов, а сегодня "электрички" - главный тренд автопрома, особенно европейского, ведь в 2035 году власти ЕС намерены полностью запретить продажи новых "углеводородных" машин.

Новая модель Giannini - это маленький пикап Uso, он относится к классу электрических квадрициклов L7e, ему не требуются современные системы пассивной и активной безопасности, при этом кузов у пикапа металлический и довольно крепкий. Разработан Uso в основном в Италии силами местных специалистов, так что это не какая-нибудь бэдж-инжиниринговая китайская модель, хотя мы не удивимся, если какие-то отдельные узлы и агрегаты у Giannini Uso имеют китайское происхождение.

Габаритная длина пикапа - 3170 мм (без навесного запасного колеса), ширина - 1615 мм, высота - 1610 мм. Размер грузовой площадки кузова - 1100 x 750 x 500 мм, грузоподъёмность - 250 кг. Для кузова можно заказать выдвижной ящик размером 750 x 750 x 170 мм. Спереди у пикапа есть небольшой дополнительный багажник. Убранство интерьера кабины компания Giannini пока не показала. В оснащении заявлены кондиционер, обогрев ветрового и заднего стёкол, обивка сидений кожзамом либо износостойкой тканью.

Единственный электромотор в Giannini Uso расположен на задний оси и вращает задние колёса, полноприводных версий не предусмотрено. Максимальная отдача - 30 кВт (40 л.с.) и 120 Нм, постоянная мощность - 15 кВт (20 л.с.), максимальная скорость - 90 км/ч. Ёмкость батареи - 21 кВт·ч, её полного заряда хватит на 235 км пробега по мотоциклетному циклу WMTC на дорожных шинах. На "зубастых" шинах для бездорожья, как у машины на фотографиях, одной зарядки хватит всего на 140 км. Бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт позволяет полностью зарядить батарею за 3 часа. Размерность дорожных шин - 155/65 R 14, для бездорожья - 165/70 R 14. Все колёса снабжены дисковыми тормозами. Подвеска - типа McPherson "по кругу".