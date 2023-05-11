Новый Hyundai i20: агрессивный дизайн и технологии уже в базе

Компания Hyundai представила обновленный хетчбэк i20, который должен оживить снижающиеся продажи конкурента Ford Fiesta. В прошлом году они снизились на 5% и составили 59 914 машин, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Hyundai i20 был третьим по продажам автомобилем корейского производителя в период с 2021 по 2022 годы. Hyundai оснастил обновленный i20 измененным передним и задним бамперами, новыми 16- или 17-дюймовыми легкосплавными дисками и новыми Z-образными светодиодными фонарями.

По словам представителей Hyundai, низкий профиль крыши и относительно длинная колесная база были сохранены для сохранения аэродинамики и спортивного вида. i20 получает три новых варианта окраски кузова: Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl и Meta Blue Pearl.

Теперь автомобиль поставляется с большим количеством оборудования в стандартной комплектации. Он оснащен 4,1-дюймовым ЖК-дисплеем, обновлениями карт по беспроводной сети, портами USB-C и возможностью подключения к сетям 4G.

Дополнительное оборудование включает 10,25-дюймовую панель приборов, 10,25-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран, поддержку Apple CarPlay, Android Auto, беспроводную зарядку смартфона и GPS.

Улучшенные системы безопасности теперь входят в стандартную комплектацию. К ним относятся отслеживание полосы движения и автоматическое торможение при обнаружении велосипедистов, а также пешеходов и других транспортных средств. Эти системы теперь должны быть установлены на автомобили в соответствии с новыми правилами безопасности GSR2 Европейского Союза.

Все комплектации поставляются с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 98 или 118 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или опционально с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Новый Hyundai i20 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Цена пока не объявлена.