Chery отзывает кроссоверы Tiggo 8 Pro

Компания Chery анонсировала в Китае большую сервисную кампанию, охватывающую более 16 000 кроссоверов Tiggo 8 Pro. Причина - заводской дефект тормозной системы, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Сервисная кампания, которая проходит в КНР, затронула 16 640 кроссоверов Tiggo 8 Pro, реализованных в период с 8 марта по 18 августа прошлого года. "Поднебесные" СМИ сообщают, что китайцы обнаружили "конфликт" между программным обеспечением тормозного контроллера и системой автоматического переключения фар: когда последняя активирована, левая педаль становится тяжелой - есть риск спровоцировать ДТП.