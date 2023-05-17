В линейке Tank появится новый огромный внедорожник

Бренд Tank, чей среднеразмерный внедорожник Tank 400 только недавно сбросил камуфляж, скоро расширит свою линейку еще одной моделью. По данным китайских СМИ, ее назовут Tank 800, который станет флагманской и самой дорогой моделью компании, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Концепт этого "рамника" был представлен еще два года назад, но на испытания он вышел только сейчас. Судя по шпионским снимкам, визуально Tank 800 будет походить на пикап Great Wall X Cannon, причем решетка радиатора у него теперь другая - с горизонтальными ламелями.

О характеристиках ходового прототипа пока можно только догадываться. Предполагается, что он получит полностью независимую пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и 3,0-литровый 354-сильный двигатель V6 с двойным турбонаддувом, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором.

Сроки премьеры нового Tank 800 еще не названы, но если учесть то, что на испытания он уже вышел, готовая к "серии" модель может дебютировать до конца текущего года.