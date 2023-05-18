В Китае представили новый кроссовер Chery Omoda 3, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Автомобиль предназначен в первую очередь для экспорта.



Новинка на самом деле является глубоким рестайлингом кроссовера Tiggo 2 Pro (в Китае он носит название Tiggo 3x). Однако производитель решил выпустить кроссовер под новым названием. Напомним, в Китае Omoda не считается отдельным брендом, а представляет собой одно из семейств Chery.







У Chery Omoda 3 в сравнении с Tiggo 2 Pro серьезно изменилась внешность. Спереди появилась иная решетка радиатора и другие фары. Сзади машина обзавелась новыми фонарями, которые тянутся по всей длине пятой двери. В остальном обновленный автомобиль соответствует дорестайлинговой версии Tiggo 2 Pro. Габариты: 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Колесная база - 2555 мм.

Салон автомобиля получился достаточно минималистичным. На передней панели находится необходимый минимум физических кнопок, так как весь функционал перенесен на центральный мультимедийный экран. Перед водителем расположены трехспицевый мультируль и виртуальная приборная панель.

Машина по-прежнему базируется на платформе Chery A13, которая появилась в 2008 году. Силовую установку Omoda 3 в компании пока не раскрывают. Однако в марте 2023 года Министерство промышленности Китая на своем официальном сайте сообщило некоторые подробности о модели. Кроссовер получил 1,5-литровый мотор SQRE4G15 C мощностью 116 л.с. Максимальная скорость - 155 км/ч. Снаряженная масса варьируется от 1240 до 1287 кг - в зависимости от версии.



Судя по всему, Chery Omoda 3 не будет продаваться в Китае. Модель предназначена в первую очередь для экспортных рынков и уже дебютировала в Иране и Мексике.