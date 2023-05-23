Все машины Great Wall Motors и Haval получат систему Hi4

22 мая на пресс-конференции Great Wall Motors Ли Жуйфэн, директор по развитию компании, сообщил, что к концу 2024 года все модели автопроизводителя будут оснащены технологией Hi4 в стандартной комплектации, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Hi4 - это новая гибридная система, разработанная Great Wall Motors. Hi4 - это аббревиатура от Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive. Это последовательно-параллельная гибридная система, что означает, что электродвигатель может работать независимо от бензинового двигателя или в связке с ним. В системе Hi4 используется бензиновый двигатель и два электродвигателя. Система Hi4 также оснащена литий-ионной аккумуляторной батареей, которая дает автомобилю запас хода до 100 км только на электричестве.

Система Hi4 работает путем автоматического переключения между бензиновым двигателем, электродвигателем или их комбинацией. Система использует различные датчики для определения наилучшего режима работы для текущих условий движения.

Например, если автомобиль движется с низкой скоростью, будет использоваться электродвигатель. Бензиновый двигатель будет использоваться, если автомобиль едет на высокой скорости. И если автомобиль ускоряется, два двигателя будут работать вместе, чтобы обеспечить максимальную мощность.

Система Hi4 имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными гибридными системами. Во-первых, она более эффективна, поскольку электродвигатель может работать независимо от бензинового двигателя. Во-вторых, она более мощная, потому что два двигателя могут работать вместе, чтобы обеспечить максимальную мощность. В-третьих, она имеет больший запас хода только на электричестве, потому что аккумуляторная батарея больше.

Чэнь Шуцзян, заместитель главного инженера гибридной системы Great Wall Motors, заявил, что технология Hi4 ломает традиционную форму гибридных двойных двигателей, в основном сосредоточенных на передней оси. Эта новая конфигурация с тремя двигателями, распределенными по двум осям, так что один двигатель на передней оси можно использовать отдельно в различных условиях работы.

Еще одним преимуществом системы Hi4, по словам г-на Шуцзяна, является то, что последовательно-параллельная полноприводная электро-гибридная архитектура может быть изготовлена без увеличения стоимости производства автомобиля и покупной цены.

В новой технологии Hi4 также используется система iTVC (интеллектуальное векторное управление крутящим моментом) для регулировки распределения крутящего момента и мощности между передней и задней осями, предотвращая потерю сцепления с дорогой и пробуксовку колес на скользких поверхностях.

Первой моделью, оснащенной новой технологией Hi4, стал кроссовер Haval Xiaolong Max.