Раскрыта внешность самого уродливого автомобиля в мире

Дизайнеры показали, как мог бы выглядеть самый уродливый автомобиль в мире. К счастью, он не реален - это только визуализация, созданная британской лизинговой компанией Hippo Leasing. Ее художники изучили несколько списков самых безобразных творений автопрома и соединили воедино их наиболее непривлекательные черты. Получившемуся монструозному творению дали говорящее название Deformis 10 - "уродливый" или "безобразный" на латыни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в списке из 10 самых некрасивых машин мира, составленном на основе множества статей и рейтингов, лидирует Fiat Multipla - от минивэна Deformis 10 досталась рамка под лобовое стекло. Pontiac Aztek поделился колесными арками и крышкой бензобака, Chrysler PT Cruiser - решеткой радиатора. Много было позаимствовано у Nissan Juke первого поколения - это капот, передние крылья и ДХО.

По мотивам SsangYong Rodius оформили фонари и задний бампер, а основные фары пересадили с Ford Scorpio. Квадратный кузов с ассиметричным задним стеклом взят у Nissan Cube, колеса - у AMC Pacer. Также в компиляции невольно поучаствовали Honda Civic Type R, с которой срисовали боковые юбки, и Toyota Prius с передним бампером.

Вишенкой на торте стал цвет. Он тоже выбран неслучайно: дизайнеры заглянули в самый низ списка популярных оттенков, и на последнем месте оказался "пшеничный" колёр - именно в него и выкрасили Deformis 10.