Прототип 1400-сильного Hongqi S9 представили в Италии

Китайская корпорация FAW, которой принадлежит Hongqi, представила на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa d'Este в Италии "живой" гиперкар S9, который разрабатывается совместно с компанией Silk EV.

Первоначально запустить производство Hongqi S9 планировали на новом предприятии в Италии во втором квартале 2022 года. Однако этого так и не произошло, после чего многие СМИ поспешили похоронить проект. Однако теперь мы видим, что руководство FAW еще не поставило на нем крест.

Впрочем, от прототипа 2019 года гиперкар отличается. Если ранее силовая установка автомобиля состояла из 4-литрового V8 с парой электромоторов, а суммарная мощность достигала 1400 л.с., то теперь S9 получил "небольшой" ДВС. Впрочем, этот силовой агрегат будет использоваться временно, на серийных версиях наверняка вернут связку V8 и электродвигателей.

При этом важно отметить, что экстерьер нового прототипа полностью соответствует концепту, а внутреннее убранство уже фактически выполнено по серийной технологии. Салон гиперкара уникален для автомобилей этого класса. Здесь не так много карбоновых элементов. Зато есть мягкая обивка и сразу три ЖК-дисплея, один из которых встроен в мультируль.

Производить Hongqi S9 намереваются в итальянском регионе Эмилия-Романья, где расположены заводы Ferrari, Lamborghini и Pagani. Всего планируется выпустить 99 экземпляров, цена на каждый из которых составит 1,8 млн долларов.

Стоит отметить, что Hongqi S9 далеко не первый гиперкар Китая. Но единственный, имеющий ДВС. Так, например, ArcFox GT от корпорации BAIC комплектует исключительно электромоторами с суммарной мощностью 1632 л.с. А Farnova Othello 1 от молодой китайской компании Fano Auto получил похожую силовую установку на 1835 л.с.