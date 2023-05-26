Главный конкурент Toyota RAV4 и Honda CR-V поступил в продажу

В Китае стартовали официальные продажи Mazda CX-50. За автомобиль в базовой версии с 2,0-литровым мотором просят 22 650 долларов, с 2,5-литровым - 24 900 долларов. У себя в Китае CX-50 выступит альтернативой Toyota RAV4 и Honda CR-V, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

От американской версии китайский CX-50 не отличается ничем. В базовой версии кроссовера - 17-дюймовые колесные диски, в топовых вариантах - 19 дюймовые. Производитель (CX-50 сходит с конвейера совместного предприятия Changan Mazda) предложил семь цветов на выбор. Габариты автомобиля составляют 4785 х 1920 х 1638 мм, колесная база - 2815 мм.

Интерьер выполнен в стилистике Mazda, но, как пишет китайский ресурс Autohome, "для людей, которым нравятся всякие технологические штучки, интерьер может показаться слишком традиционным". И это действительно так: например, в CX-50 нет цифровой панели приборов, вместо нее - традиционные стрелочные шкалы. А на центральной панели разместился небольшой экран с диагональю 10,25 дюйма, входящий в состав медиасистемы. Последняя построены на SoC MediaTek с 8-ядерным процессором, поддерживает интерфейс Apple Car Play и обновления по воздуху.

В базовом не так-то и много опций - система запуска с кнопки, автоматический парковщик, камера заднего вида. Нет даже руля с кожаной обивкой и климат-контроля. В топовой версии - проекционный экран, панорамная крыша, аудиосистема с 12 динамиками, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора.

Моторы - исключительно атмосферные. 2,0-литровый выдает 155 л.с., 2,5-литровый - 188 л.с. Оба сочетаются с 6-ступенчатым "автоматом". Интересно, что если в CX-5 задняя подвеска была независимой многорычажной, то в CX-50 сзади - торсионная балка.