Какие требования к максимальному возрасту водителей в разных странах?

Пожилым водителям в России могут сократить срок действия прав. Депутат ЗакСа Павел Крупник считает, что нервная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у них ухудшение самочувствия прямо за рулём. Как передает Day.Az со ссылкой на 78.ru узнал, какие требования к водителям предъявляются в различных странах.

Россия

Сейчас ни в одном законе РФ нет ограничений на предельный возраст вождения автомобилей - то есть теоретически водить можно до конца жизни. Единственный нюанс - состояние здоровья. По закону медкомиссию водитель должен проходить всего раз в 10 лет, и если с организмом всё хорошо, то его допустят к управлению автомобилем, даже если ему 80 лет.

Великобритания

В этом государстве установлен совсем маленький список требований к водителям. Садиться за руль можно с 15,9 лет. Кроме того, нужно уметь читать номерные знаки с расстояния 20 метров. Ещё одно правило: у водителя должно быть разрешение на проживание в Великобритании (Англии, Шотландии и Уэльсе) не менее 185 дней.

Германия

В Германии водительские права уже выдают с 17 лет, при условии, что человек прошёл обучение в автошколе, а также курсы оказания первой медицинской помощи и тест на зрение. Верхней планки для выдачи прав здесь нет, всё будет зависеть от здоровья водителя.

Италия

В Италии нет предельного возраста, после которого пенсионеру запрещается садиться за руль. Однако до 50 лет права продлевают раз в 10 лет, после 50 лет водитель обязан продлевать права (вместе с прохождением медкомиссии) раз в 5 лет, а после 75 лет - уже раз в 3 года.

Испания

Как и в Италии, в Испании возрастного ограничения нет "де юре", но "де факто" водители старше 65 лет должны продлевать права каждые 5 лет (до 65 лет - каждые 10), при этом обязательно проходя медицинское обследование.

Китай

Ранее в Китае при подаче документов на оформление водительских прав был установлен порог в 70 лет, но в 2020 году его отменили.