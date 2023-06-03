Ford отзывает десятки тысяч кроссоверов

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает 142 734 компактных кроссовера модели Lincoln MKC, произведенных в 2015-2019 годах, из-за рисков возгорания, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

По данным регулятора, в сенсоре монитора батареи может произойти короткое замыкание, что способно вызвать пожар в моторном отсеке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Компания получила от автомобилистов из США, Канады и Китая 19 жалоб на возгорания, которые могли быть вызваны этой причиной.

С начала 2023 года капитализация Ford увеличилась на 4,1%, до $67 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10%.