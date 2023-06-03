Британцы представили самый крутой в истории Range Rover Sport SV

Британцы выкатили самую мощную модификацию Range Rover Sport SV с "грозным" 4-литровым V8 под капотом. Отдача силовой установки - 634 л. с., а крутящий момент - целых 800 Нм. Это даже больше, чем у дореформенного SVR, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Новый Range Rover Sport SV способен ускоряться до первой сотки с места всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет невероятные 290 км/ч. Столь завидные динамические характеристики потребовали дополнительных настроек рулевого управления, а также подвесок автомобиля, дабы "болид" валил, но не валился. "Пневма" 6D Dynamics получила гидравлические амортизаторы и регулируемые рессоры.

Для уменьшения массы авто инженеры буквально вылепили машину из карбона, а заодно и "обули" "спортсмена" в 23-дюймовые карбоновые диски. Эффективное замедление обеспечивают карбон-керамические тормозные механизмы.

В итоге новый Range Rover Sport SV фактически стал самым быстрым "снарядом" в истории британской марки.