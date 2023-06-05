Представлен новый логотип Porsche

Компания Porsche представила последнюю версию своего культового значка с гербом. Исторический значок остается легко узнаваемым. Чтобы заметить изменения, нужно присмотреться, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Бронзовая часть теперь полностью сглажена. Это позволяет лучше выделить название компании Porsche. На красной части герба появился сотовый рисунок. В центре также присутствует название города Штутгарт.

Бренд празднует 75-летие спортивных автомобилей Porsche. Компания использовала несколько версий логотипа на своих автомобилях с тех пор, как он был впервые представлен в 1952 году. С тех пор логотип торговой марки обновлялся пять раз, причем последние изменения произошли в 2008 году.

Эмблема фирмы представляет собой герб, несущий следующую информацию: чёрно-красные полосы и оленьи рога являются элементами герба германской земли Вюртемберг, столицей которой был город Штутгарт. А конь напоминает, что Штутгарт был основан как конная ферма в 950 году.

По данным Porsche, обновленный логотип начнет появляться на автомобилях в конце 2023 года.