Chevrolet прощается с шестым поколением Camaro

Chevrolet прекратит производство Camaro по окончании 2024 модельного года. Автопроизводитель отпразднует уход шестого поколения специальной коллекционной версией в Северной Америке, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Chevy ограничит производство ZL1 Collector's Edition всего 350 экземплярами. Он будет окрашен в матовый цвет кузова Panther Black Matte. Он также будет оснащен передним сплиттером и задним антикрылом от купе ZL1 1LE, а суппорты будут окрашены в красный цвет. Внутри Camaro ZL1 Collector's Edition будет иметь серийный значок на рулевом колесе.

Коллекционное издание для комплектаций LT/RS, LT1 и SS отличается от ZL1. Младшие модели окрашены краской Panther Black Metallic Tintcoat и атласными черными акцентными полосами. Автомобили будут оснащены 20-дюймовыми матово-черными колесами. В пакет также войдут передний сплиттер из пакета 1LE и задний спойлер из пакета ZL1.

Каждая коллекционная версия Camaro будет иметь дополнительный логотип Panther. Значок спереди включает пантеру в букву "R". Пантера также появится на значке на рулевом колесе. Chevy предоставит каждому автомобилю уникальный черный интерьер и специальные коврики.

Люди, купившие ZL1 Collector's Edition, также получат часы Canfield Sport 44 мм от Shinola. У них будут серийный номер, который соответствует значку владельца на рулевом колесе. Часы также имеют логотип Camaro на циферблате и пантеру, выгравированную на ремешке часов.

Chevrolet начнет принимать заказы с 15 июня. Коллекционное издание Camaro будет доступно с конца лета. Самым дешевым коллекционным изданием является 1LT, стоимость которого начинается от 39 440 долларов. Версия ZL1 является самой дорогой и стоит 88 690 долларов.