Создан работающий в любые морозы аккумулятор для электрокаров

Китайский стартап Greater Bay Technology заявил, что его новый аккумулятор под названием Phoenix может заряжаться от 0% до 80% за шесть минут независимо от температуры на улице благодаря встроенной способности поддерживать высокую температуру. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы все знаем, что диапазон хода электромобилей сильно ограничен в холодных регионах, что делает его ужасным для пользователей", - рассказал соучредитель Greater Bay Хуан Сяндун.

По его словам, аккумулятор Phoenix решает не только проблему длительного времени зарядки электромобилей. "Неважно, жаркий день или холодный день, запас хода аккумулятора Phoenix не пострадает", - заверил бизнесмен.

Отмечается, что обычно разница в температуре повышает износ аккумуляторов и время их зарядки. Холодная погода может замедлить зарядку и уменьшить запас хода батареи.

В настоящее время у некоторых производителей электромобилей имеются встроенные средства кондиционирования воздуха вокруг аккумуляторов, помогающие сократить время зарядки и улучшить состояние аккумулятора. Однако этот функционал имеется далеко не у всех электрокаров, даже вышедших недавно.

Например, в новейшем электромобиле Toyota bZ4X EV реализована медленная зарядка, которая по словам создателей машины была разработана для увеличения срока службы батареи.