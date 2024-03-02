Китай призвал США не ущемлять права китайских автопроизводителей

Китайский МИД призвал Вашингтон уважать принципы честной конкуренции и не ущемлять китайские компании на фоне планов США провести проверку китайских автомобилей на предмет угрозы национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Global Times.

"Китай призывает США уважать рыночную экономику и принципы честной конкуренции, перестать обобщать понятие национальной безопасности и перестать дискриминировать и подавлять китайские компании", - заявила представитель МИД Мао Нин.

Она отметила, что Китай всегда был открыт для иностранных автомобильных компаний, в том числе компаний из США. В МИД КНР указали, что США "занимаются торговым протекционизмом" и устанавливают различные препятствия, которые мешают китайским авто попасть на американский рынок.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует провести проверку произведенных в Китае "умных машин", которые могут собирать информацию об американцах. Власти США обеспокоены тем, что некоторые из новых технологий в таких автомобилях могут шпионить за водителями.

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