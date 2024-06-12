В Азербайджане организаторы незаконных парковочных мест будут оштрафованы

Организаторы незаконных парковочных мест или требующие оплаты в связи с этой услугой будут оштрафованы на сумму до 2 тысяч манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за организацию парковочных мест на государственных автомобильных дорогах лицами, не имеющими полномочий, предоставление услуги парковки или требование оплаты в связи с этой услугой, физические лица будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов. Если применение этих мер будет признано недостаточным, то с учетом обстоятельств дела и личности совершившего проступок лица, может быть применен административный арест на срок до пятнадцати суток, а юридические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!