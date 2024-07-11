https://news.day.az/autonews/1674242.html Названо количество электромобилей в Азербайджане
Названо количество электромобилей в Азербайджане
В настоящее время в Азербайджане имеется 4047 автомобилей с электродвигателями.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании по исполнению в I полугодии "Дорожной карты по стимулированию использования экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры на 2024 год" сказал заместитель председателя ОАО "Азеришыг" Рамиль Юсифов.
Он отметил, что это число увеличивается в соответствии со спросом.
"С ростом интереса к автомобилям с электродвигателями спрос на аккумуляторы будет расти", - добавил заместитель председателя.
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