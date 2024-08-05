С 27 марта 2024 года в Баку вступили в силу новые правила, согласно которым оказывать услуги такси могут только машины "младше" 8 лет. Пользователи отмечают, что на заказ действительно стали приезжать более новые и комфортные модели автомобилей. Сервисы для заказа поездок, такие как Yango, Bolt и Uber, также поддерживают местный бизнес и водителей, предоставляя перевозчикам выгодные условия для покупки новых машин. Однако некоторые недобросовестные перевозчики находят способы обойти законодательство, чтобы продолжить работать на старых автомобилях. Мы связались с местной командой сервиса Yango, чтобы узнать, какие меры они уже предпринимают.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfera.az, сервис внедрил несколько решений, которые помогают бороться с нарушителями. Среди них:

● Фотоконтроль документов на машину при подключении новых водителей. Сервис тщательно проверяет документы на автомобили, чтобы убедиться в соответствии автомобиля требованиям. Это помогает предотвратить использование чужих машин или тех, которые не соответствуют требованиям к работе в такси.

● Проверка машин в базе пропускных карт AYNA. Сервис сотрудничает с государственной службой AYNA, которая предоставляет информацию о пропускных картах всех автомобилей в Азербайджане. Это позволяет оперативно проверять, можно ли на машине осуществлять пассажирские перевозки.

● Обратная связь от пользователей после поездок. Теперь пассажиры могут не только оценить поездку, но и отметить, верная ли машина приехала на заказ. Если номер автомобиля не совпадает с номером в приложении, рекомендуем отменить поездку и выбрать среди причин неверный автомобиль, а затем сделать новый заказ. Средства будут списаны только за вторую поездку. В то же время команда сервиса получит сигнал и проведет детальное расследование инцидента с партнером. Если нарушение подтвердится, водителю будет заблокирован доступ к заказам сервиса.

В Yango также отмечают: "Благодаря предпринятым мерам только в 5% случаев за последний месяц пользователи сообщили о несовпадении данных машины с данными в заказе. Мы уверены, что благодаря обратной связи от пассажиров и сотрудничеству с представителями AYNA нам удастся со временем сделать процент таких поездок минимальным или свести к нулю.

Призываем всех пользователей быть внимательными: сверяйте номер и модель автомобиля с данными в приложении. Если у вас возникли сомнения - обратитесь в службу поддержки".