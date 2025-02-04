Представлен аналоговый спорткар на базе Ferrari 360 от дизайнера Caterham

Дизайнер Caterham выпустит "аналоговый спорткар" с V8. Дебютный проект мастерской Art Machines by AJ получил имя Ælla-60. Двухдверка базируется на шасси Ferrari 360 Modena, но стилистикой напоминает родстер Design-1 от Jannarelly Automotive, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Энтони Джанарелли, придумавший дизайн для Lykan Hypersport и последних Caterham, основал фирму Art Machines by AJ. Компания позиционирует себя как бутикового производителя рестомодов. Её дебютным проектом станет спорткар Ælla-60, якобы построенный на шасси Ferrari 360 Modena. В плане дизайне ничего общего с исходником у новинки не будет, поскольку внешне она напоминает другую работу Джанарелли - представленный восемь лет назад родстер Design-1.

А вот по технике разница между двумя машинами более чем очевидна. Если Design-1 приводил в движение V6 3.5 от Nissan 350Z, то Ælla-60 будет оснащен "атмосферником" V8 3.6. На 360 Modena агрегат развивал 400 лошадиных сил и 373 Нм крутящего момента, но здесь мощность приблизится к пяти сотням. Коробка передач, разумеется, механическая, привод задний - в общем, управлять Ælla-60 должно быть весело.

Низкая масса в районе 1130 килограммов будет способствовать неплохой динамике - примерно 3,5 секунды до первой "сотни". Под стать облику переделают и салон. На рендерах хорошо видны старомодные металлические тумблеры, аналоговые приборы и углепластиковые кресла-ковши с обивкой из натуральной (возможно) кожи.

Всего планируют построить 60 экземпляров Ælla-60 по цене от 865 тысяч евро каждый, что соответствует 88,2 миллиона рублей. Производство ляжет на плечи инжиниринговой Podium Advanced Technologies, которая сотрудничала со Scuderia Cameron Glickenhaus, Automobili Amos и разработала подвеску для Tesla Model Y.