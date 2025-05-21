Lotus выпустил спецверсию Emira в честь титула Джима Кларка. Английская компания показала купе в исполнении Clark Edition. Дебют приурочен к 60-летию последнего титула Джима Кларка в Формуле-1. В сезоне 1965 спортсмен одержал победу в заокеанской гонке "500 миль Индианаполиса", а также стал сильнейшим в Королевских гонках по итогам сезона, выиграв шесть гонок из десяти. Особый спорткар стоит 115 тысяч фунтов стерлингов: примерно на 20% дороже исходника, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Джим Кларк считается одним из величайших автогонщиков 1960-х, а победами в Формуле-1 он обязан команде Lotus. Повторить успех 1965 года британцу не удалось: спустя три года он разбился насмерть на автодроме Хоккенхаймринг. В память о спортсмене в Lotus Emira используется фрагмент шотландского орнамента семьи Кларк. Также автографом пилота украшена передняя панель.

Снаружи спецверсию не спутать: автомобиль окрашен в фирменный зелёный цвет "Clark Racing Green" с жёлтыми вставками. Аналогичная ливрея была у команды Lotus в сезоне 1965. В салоне другие сочетания: основной цвет чёрный, но кресло пилота, руль, центральный тоннель и фрагменты дверных карт ярко-красные. Это традиционное оформление для исторических гоночных болидов Lotus. Ещё одна фирменная черта - деревянная ручка селектора коробки передач вместо стальной.

По технике изменений нет: Lotus Emira верен атмосферному 3,5-литровому V6 в связке с 6-ступенчатой "механикой" и задним приводом. Штатно установлен пакет Driver's Pack, поэтому спортивная подвеска, басовитый выхлоп и расширенный набор ездовых режимов не требует доплаты. Тираж ограничен 60 штуками, поэтому квоты окажутся мизерными.