Lotus придется выпускать модели холдинга Geely на британском заводе. Новый руководитель европейского филиала марки Мэтт Уиндл подтвердил журналу Autocar: производство на площадке в Хетеле может быть расширено. По мнению топ-менеджера, переход к выпуску более массовых моделей даст "прочную связь между производством и коммерцией спорткаров". Однако первым кандидатом является малотиражный электрический родстер Polestar 6, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Мэтт Уиндл объяснил, что стремление нарастить производство на британском заводе объясняется резким повышением пошлин в США и "антикитайскими" тарифами. Из-за политических ограничений и снижения спроса на электромобили класса люкс первоначальная бизнес-модель Lotus потерпела крах. Теперь в компании рассматривают возможность возвращения к мультибрендовому производству в стиле 2000-х, когда в Хетеле собирали Lotus, Vauxhall и Tesla Roadster.

Выпуск мелкосерийного электрического родстера Polestar 6 в компании Lotus считают переходным моментом, ведь сейчас на площадке выпускают только бензиновые спорткары, а переход к электрифицированным моделям неизбежен. Расширение завода неминуемо, поскольку предел сборочных конвейеров в текущей конфигурации десять тысяч машин в год.

Хотя Дональд Трамп заключил сделку с Великобританией, пока Lotus не возобновил поставки в США. Топ-менеджер ждёт подробностей: "мы не хотим торопиться и в итоге оказаться в затруднительном положении, поскольку пока есть только цифры в заголовках". О будущих моделях на британской площадке Уиндл сказал только одно: это будут "гипергибриды" с турбомотором и увеличенным запасом хода. Под определение попадают и будущие Zeekr, и Lynk & Co, и Geely Galaxy.