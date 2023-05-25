Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanı belə mat etdi: Paşinyan liderlərin toplantısında gülünc vəziyyətə düşdü

Prezident İlham Əliyev Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanı belə mat etdi: Paşinyan liderlərin toplantısında gülünc vəziyyətə düşdü.

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