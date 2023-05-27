Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunda 110/35/10 kv-luq “Qorçu” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunda "AzərEnerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110/35/10 kv-luq "Qorçu" yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.

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