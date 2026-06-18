Moskva hava limanlarında uçuşlar

Moskva hava limanlarında dron hücumları səbəbindən 53 reys iki saatdan çox təxirə salınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. 

Vnukovo, Domdedovo, Jukovski və Şeremetyevo hava limanlarında 18 iyun gecəsi və cümə axşamı səhəri məhdudiyyətlər tətbiq edilib.