https://news.day.az/azerinews/1842340.html Moskva hava limanlarında uçuşlar TƏXİRƏ SALINDI Moskva hava limanlarında dron hücumları səbəbindən 53 reys iki saatdan çox təxirə salınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Vnukovo, Domdedovo, Jukovski və Şeremetyevo hava limanlarında 18 iyun gecəsi və cümə axşamı səhəri məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Moskva hava limanlarında uçuşlar TƏXİRƏ SALINDI
Moskva hava limanlarında dron hücumları səbəbindən 53 reys iki saatdan çox təxirə salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
Vnukovo, Domdedovo, Jukovski və Şeremetyevo hava limanlarında 18 iyun gecəsi və cümə axşamı səhəri məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре