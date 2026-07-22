https://news.day.az/azerinews/1849583.html Birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı açıqlanıb Növbəti tədris ili üçün birinci sinfə qəbulu tamamlanan uşaqların sayı açıqlanıb. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, artıq 121 min nəfərdən çox uşaq birinci sinfə qəbul edilib:

Birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı açıqlanıb

Azərbaycanca, 22 июля 2026 16:15 (UTC +04:00) 262
Birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı açıqlanıb

Növbəti tədris ili üçün birinci sinfə qəbulu tamamlanan uşaqların sayı açıqlanıb.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, artıq 121 min nəfərdən çox uşaq birinci sinfə qəbul edilib:

"2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinfə qəbulu uğurla davam edir. Bu günə qədər 121 min nəfərdən çox uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb", - mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.

Qeyd edək ki, 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu 6 may 2026-cı il tarixindən başlayıb.

Qəbul prosesi www.mektebeqebul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.

 

Bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qrupundan avtomatik olaraq I sinfə keçirilib.

Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir. Birinci sinfə qeydiyyat zamanı uşaqların şəxsiyyət vəsiqəsinin olması mütləqdir.

Xatırladaq ki, MÜTDA-nın məlumatına görə, 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat çərçivəsində bu gün saat 11:00-dan etibarən tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə məktəb seçiminə başlanıb. Azərbaycan bölməsi üzrə Bakı şəhəri istisna olmaqla, digər rayon və şəhərlərdə məktəb seçimi iyulun 21-də saat 11:00-da, Bakı şəhəri üzrə isə həmin gün saat 15:00-da başlayıb.

Qeydiyyat prosesi 14 sentyabr saat 18:00-dək davam edəcək.

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